نساء المخيمات في العراق: أحلام تبحث عن اللحظة الحاسمة

2022/02/25 | 13:58 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

قالت صحيفة الغارديان البريطانية ان منظمة “فري تو رن” الأميركية زجت 30 شابة من فتيات المخيمات في إقليم كردستان في برنامج رياضي لمساعدتهن على تجاوز محنة النزوح.

ويبرر رئيس المنظمة تايلور سميث، وهو ناشط أميركي في مجال الدفاع عن حقوق الإنسان، فإن الفتيات يكافحن أكثر للوصول إلى الحياة العامة.

وتقول الصحيفة ان الفتيات يشاركن في رحلة المشي لمسافات طويلة فوق جبل سفين، في طريق شديد الانحدار، وشاق للغاية على النساء، ولكن الفتيات يتجاهلن ذلك ويتابعن طريقهن.

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