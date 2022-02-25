2022/02/25 | 13:58 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

اوضح الخبير القانوني سعد البخاتي، اليوم الجمعة، بشأن المخاوف من مطالبة اشخاص وشركات كويتية متضررة من غزو العراق بتعويضات بعد تسديد الديون المستحقة على العراق.

وقال البخاتي في تصريح لـ(بغداد اليوم)، إن "العراق سدد جميع الديون التي بذمته جراء الغزو لدولة الكويت في عهد النظام السابق ولا يحق لأي جهة سواء كانت اشخاص او شركات متضررة من الحرب المطالبة بتعويضات مالية بعد تسديد العراق لجميع الديون وخروجه من البند السابع".

وأضاف انه "لا يحق لأي دولة اقليمية ان ترفع دعوى على العراق باعتباره اوفى بجميع التزاماته الدولية والاقليمية والمالية".

وأوضح البخاتي ان "هنالك مسألة ادارية وقانونية واخلاقية على المجتمع الدولي والامم المتحدة والجهات ذات العلاقة ان تقف مع العراق لاستعادة مكانته السياسية والاقتصادية بين دول العالم".

واشار الخبير القانوني الى أن "العراق كان مكبل بالديون الدولية والآن اصبح معافى وقوياً ويجب ان ينطلق ليأخذ مكانته الجغرافية والاستراتيجية والمالية على المستوى الاقليمي والدولي"، لافتاً إلى أن "العراق اصبح يمتلك القرار السياسي والاقتصادي في ادارة شؤونه ويمتلك السيادة الكاملة بعد قرار خروجه من البند السابع".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (خبير قانوني يوضح..هل بإمكان الاشخاص والشركات الكويتية المتضررة من غزو العراق المطالبة بتعويضات) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (خبير قانوني يوضح..هل بإمكان الاشخاص والشركات الكويتية المتضررة من غزو العراق المطالبة بتعويضات) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).