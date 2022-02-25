عاصفة ترابية تضرب قضاء الشرقاط

2022/02/25 | 13:58 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - صلاح الدين

ضربت عاصفة ترابية، اليوم الجمعة، قضاء الشرقاط في محافظة صلاح الدين.

وقال مراسل (بغداد اليوم) إن عاصفة ترابية ضربت قضاء الشرقاط في محافظة صلاح الدين.

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