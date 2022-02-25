دراسة: الأعمال المنزلية قد تقلّل خطر الإصابة بأمراض القلب لدى النساء

2022/02/25 | 14:02 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وجدت دراسة جديدة أن القيام بالأعمال المنزلية مثل غسل الأطباق والبستنة يمكن أن يقلّل من خطر الإصابة بأمراض القلب بين النساء.

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