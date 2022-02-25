القوات العراقية تتلقى شحنة أسلاك ومعدات من مستشارية التحالف الدولي

2022/02/25 | 14:03 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

أعلنت القوات الاستشارية للتحالف الدولي، الجمعة، نقل عشرات المنصات من الحواجز الدفاعية ومئات من لفائف الأسلاك الشائكة إلى القوات العراقية.

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وذكر التحالف في بيان، تلقى "ناس" نسخة منه، (25 شباط 2022)، إنه "كجزء من مهمتنا لتقديم المشورة والمساعدة والتمكين⁩، قمنا مؤخرًا بنقل عشرات المنصات من الحواجز الدفاعية ومئات من لفائف الأسلاك الشائكة إلى شركائنا في ⁧ قوات الأمن العراقية⁩ لدعم جهودهم المستمرة لتعزيز الإستقرار وضمان هزيمة داعش الدائمة".

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