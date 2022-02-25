على طريقة مارادونا.. لاعب يسجل هدفا باليد ثم يطلب من الحكم إلغاءه (فيديو)

2022/02/25 | 14:03 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شهدت مباراة قرة باغ الأذري ضد فريق

مارسيليا الفرنسي، في إياب الملحق

المؤهل إلى ثمن نهائي بطولة ”دوري

المؤتمر الأوروبي“ في كرة القدم، حادثة

طريفة على غرار واقعة مارادونا خلال

لقاء الأرجنتين وإنجلترا في

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