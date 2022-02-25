العراق يعلق على إحاطة بلاسخارت

2022/02/25 | 14:03 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نوهت وزارة الموارد المائية، إلى أن

العراق يعتبر واحداً من خمس دول

بالعالم، يتعرض لتغييرات مناخية حادة

جداً، مؤكدة عملها على المدى الطويل

باستخدام أساليب ري حديثة.

وقال مستشار الوزارة عون ذياب، إن

"ال

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