جونسون يتعهد لزيلينسكي بتقديم دعم إضافي لأوكرانيا

2022/02/25 | 14:04 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

تعهد رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون ،اليوم الجمعة، بتعزيز دعم بلاده لأوكرانيا.

وقال المتحدث باسم رئاسة الحكومة البريطانية ان جونسون أجرى اتصالا هاتفيا مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أكد خلاله للأخير ان العالم متحد في خوفه من ما يفعله الرئيس الروسي فلاديمير بوتين متعهدا بتقديم دعم إضافي لأوكرانيا في الأيام المقبلة من دون تحديد طبيعة هذا الدعم.

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