2022/02/25 | 14:06 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ الانبار..افاد قائد شرطة محافظة الانبار الفريق هادي رزيج كسار ،الجمعة ، بان القوات الامنية القت القبض احد ابرز تجار المخدرات بعملية نوعية في مدينة الرمادي .وقال رزيج في تصريح لـ / المعلومة / ان” قوة امنية من قيادة شرطة الانبار نفذت حملة امنية استباقية على خلفية ورود معلومات استخباراتية تفيد بوجود […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الانبار القبض على احد ابرز تجار المخدرات بعملية “نوعية” في الرمادي) نشر أولاً على موقع (وكالة المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الانبار القبض على احد ابرز تجار المخدرات بعملية “نوعية” في الرمادي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة المعلومة).