الرئيس الأوكراني ’غاضباً’ من حلفائه: من سيقاتل معنا؟

2022/02/25 | 14:07 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هاجم الرئيس الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، في ساعة مبكرة من الجمعة، بشدة ردود الفعل الدولية تجاه الهجوم الروسي على بلاده، مؤكداً أن العقوبات المفروضة على روسيا غير كافية، متهماً الغرب بترك أوكرانيا وحدها في مواجهة روسيا. جاءت تصريحات زيلينسكي بعد ساعات قليلة من قصف وانفجارات عنيفة هزت العاصمة الأوكرانية كييف، لليوم الثاني على التوالي.

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