2022/02/25 | 14:19 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ اعلن المستشفى البيطري في ديالى، اليوم الجمعة، عن انتاج أكثر من 33 مليون بيضة طعام خلال شهر شباط.وبحسب احصائية نشرتها المستشفى، وتابعتها وكالة ايرث نيوز، فأنه “تم انتاج 33 مليون و122 الف و880 بيضة خلال شهر شباط الماضي”.

ظهرت المقالة خلال شباط..



ديالى تنتج أكثر من 33 مليون بيضة أولاً على ايرث نيوز.

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