مفهوم الإمبريالية - هارى ماجدوف - سعيد العليمى

2022/02/25 | 14:20 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#سعيد_العليمى ترجمة سعيد العليمىمن الغريب حقاً أن نتلقى اقتراحات تهدف إلى نبذ مصطلح الإمبريالية فى الوقت الذى تشكل ملامحه الكلاسيكية الطابع الأشد مركزية فى الأوضاع الجارية.



فمن المؤكد أن انتهاء الحرب الباردة لم يؤد لفرق كبير، فغزو بنما والحرب الضارية ضد العراق يجب أن تكونا دلائل كافية على أن طبيعة الوحش لم تتغير.



إذا كان هناك ما ينبغى ذكره، فإن انهيار نظم أوروبا الشرقية قد هيأ فرصة سانحة للبلدان الرأسما ......





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