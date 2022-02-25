انهم يَعُضون البردعة - عدنان الصباح

2022/02/25 | 14:20 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#عدنان_الصباح هذا هو المثل الشعبي العربي الذي يقول الي ما بقدر على الحمار " يَعُض " على البردعة ويستخدم لأولئك الذين ينتقمون من الضعيف الذي لا ذنب له فقط لانهم لا يستطيعون الوصول الى القوي او الاقتراب منه وهي حكاية تطال العصابات الكبيرة في العالم وهي عصابة الخمسة الكبار اصحاب حق الفيتو في مجلس الامن والامم المتحدة والذين يجوبون العالم بأسلحتهم قتلا وتدميرا دون ان يقترب أيا منهم من الآخر بشكل مباشر ولعل ما يجري ......





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