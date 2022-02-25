القبض على متهم خلال محاولته اغتيال مدير مصرف في كركوك

2022/02/25 | 14:25 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد… أفادت مديرية شرطة محافظة كركوك والمنشآت، اليوم الجمعة، بالقبض على متهم حاول أغتيال أحد مدراء المصارف، في المحافظة.وذكرت المديرية، في بيان تلقته وكالة /المعلومة/ انه و “بعد ورود معلومات حول قيام عجلة بمتابعة أحد مدراء المصارف أوعز قائد شرطة محافظة كركوك والمنشآت العميد ( كاوه غريب عبدالرحمن) الى فريق […]

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