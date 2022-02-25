التجارة: نعتمد على الحنطة المحلية ولدينا خزين يكفي لشهور

2022/02/25 | 14:27 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد- واع- محمد الطالبي

اكدت وزارة التجارة،اليوم الجمعة، الاستمرار في تجهيز السلة الغذائية للمواطنين، فيما اشارت الى أن الأزمات العالمية لها تأثير سلبي على الاقتصاد العراقي.

وقال المتحدث باسم زارة التجارة محمد حنون لوكالة الانباء العراقية(واع): إن"هناك عقداً مع شركة مستثمرة للسلة الغذائية مستمر لعدة سنوات"، مبينا ان" الوزارة تعتمد ومن ثلاث سنوات على الحنطة المحلية وهذا يدلل على اهمية دعم الفلاحين لان المنتج المحلي لن يتعرض للظروف العالمية او الازمات ".

واكد ان "الوزارة لديها خزين وتتطلع الى انتهاء الازمة قريبا وبالتالي الموجود من بطاقة تموينية يؤمن عدة اشهر"، داعياً إلى "الاهتمام بالمنتج الوطني وكذلك بالزراعة العراقية".

واوضح ان"الوزارة تتوقع ان ما يحصل في العالم من ازمات له تاثير سلبي على الاقتصاد العراقي"، مشيرا الى ان "الوزارة جهزت مادة الطحين ومستعدة لتجهيز وجبة جديدة خلال الايام المقبلة".

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