قوات روسية تقترب من كييف بعد تطويقها والرئيس الاوكراني: بلادنا تُركت وحيدة

2022/02/25 | 14:27 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كييف,– (أ ف ب) – تقترب قوات روسية الجمعة من كييف من الجهتين الشرقية والشمالية الشرقية بحسب الجيش الأوكراني فيما تدور معارك الجمعة داخل العاصمة غداة هجوم كثيف باشرته روسيا التي قال وزير خارجيتها أنها مستعدة لحوار مع السلطات ما إن “تلقي القوات المسلحة الأوكرانية سلاحها”.وقالت هيئة الأركان “بعدما صُدّ من جانب المدافعين […]

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