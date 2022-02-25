المرور توجه بمنع دخول المركبات

2022/02/25 | 14:29 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

وجه مدير المرور العام اللواء طارق اسماعيل الربيعي، اليوم الجمعة، يمنع دخول المركبات الحمل من ٣ طن واكثر الى مدينة بغداد.

وقال في بيان، ان "هذا لا يشمل المركبات التي تحمل مواد غذائية، ومركبات نقل المشتقات النفطية، حتى اشعار اخر".

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