الحكم بالحبس الشديد على امرأة بتهمة الاتجار بالبشر في ديالى

2022/02/25 | 14:29 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

كشف مصدر قضائي في ديالى، اليوم الجمعة، عن اصدار اول حكم على امرأة بتهمة الاتجار بالبشر.

وقال المصدر في تصريح خاص لـ (بغداد اليوم) إن "محكمة جنايات ديالى الثانية اصدرت حكماً بالحبس الشديد لمدة عشرة سنوات بحق امرأة وفق المادة ٦ أولاً، ثانياً، خامساً، من قانون مكافحة الاتجار بالبشر، المطلوب الى شعبة مكافحة الإتجار بالبشر التابعة الى قسم مكافحة إجرام شرطة المحافظة".

واضاف ان "الحكم هو الاول من نوعه خلال 2022 ويأتي في اطار مواجهة ظاهرة الاتجار بالبشر التي برزت في السنوات الأخيرة".

ويضم قانون العقوبات العراقية العديد من المواد القانونية التي تعاقب الاتجار بالبشر.

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