محافظة عراقية جديدة تعطل الدوام الرسمي ليوم الاحد المقبل

2022/02/25 | 14:29 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - الديوانية

أعلنت محافظة الديوانية، اليوم الجمعة، عن تعطيل الدوام الرسمي ليوم الاحد المقبل بالتزامن مع ذكرى استشهاد الامام الكاظم.

وقالت المحافظة في بيان تلقت (بغداد اليوم) نسخة منه، إن "محافظة الديوانية تعلن تعطيل الدوام الرسمي ليوم الأحد الموافق ٢٧ / ٢/ ٢٠٢٢ بمناسبة ذكرى استشهاد الإمام الكاظم عليه السلام".

وأضافت ان "العطلة لاتشمل الدوائر الامنية والخدمية والصحية".

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