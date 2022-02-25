هل تعلم أنّ تربية الحيوانات الأليفة تعزّز قدرتك العقلية.. كيف ذلك؟

2022/02/25 | 14:33 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- خلُصت دراسة جديدة إلى أنّ مرافقة حيوان أليف لوقت طويل قد يؤخّر عملية فقدان الذاكرة والإصابة بأنواع أخرى من أمراض التدهور المعرفي.ويعود امتلاك حيوانات أليفة بالفائدة على الذاكرة العاملة اللفظية، بحسب نتائج البحث الأولي.

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