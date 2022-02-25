2022/02/25 | 14:33 - المصدر: وكالة المعلومة
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- المعلومة/بغداد..
أكد رئيس كتلة السند الوطني، أحمد الاسدي، وقوفه مع القضاء، معبرا عن رفضه لاي مساس به او التجاوز على مساحاته الدستورية.
وقال الاسدي في تغريدة على “تويتر” اطلعت عليها /المعلومة/ ان “القضاء جدار الصد وسور الحماية الدستوري للنظام والدولة، وباحترامه والالتزام بتنفيذ قرارته نستطيع ان نبني دولة قوية ونظاما يحترمه الشعب والعالم بأسره”.
[…]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الاسدي: نقف مع القضاء ونرفض المساس به) نشر أولاً على موقع (وكالة المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
أكد رئيس كتلة السند الوطني، أحمد الاسدي، وقوفه مع القضاء، معبرا عن رفضه لاي مساس به او التجاوز على مساحاته الدستورية.
وقال الاسدي في تغريدة على “تويتر” اطلعت عليها /المعلومة/ ان “القضاء جدار الصد وسور الحماية الدستوري للنظام والدولة، وباحترامه والالتزام بتنفيذ قرارته نستطيع ان نبني دولة قوية ونظاما يحترمه الشعب والعالم بأسره”.
[…]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الاسدي: نقف مع القضاء ونرفض المساس به) نشر أولاً على موقع (وكالة المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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