الاسدي: نقف مع القضاء ونرفض المساس به

2022/02/25 | 14:33 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..أكد رئيس كتلة السند الوطني، أحمد الاسدي، وقوفه مع القضاء، معبرا عن رفضه لاي مساس به او التجاوز على مساحاته الدستورية.وقال الاسدي في تغريدة على “تويتر” اطلعت عليها /المعلومة/ ان “القضاء جدار الصد وسور الحماية الدستوري للنظام والدولة، وباحترامه والالتزام بتنفيذ قرارته نستطيع ان نبني دولة قوية ونظاما يحترمه الشعب والعالم بأسره”.[…]

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