الاسدي: نقف مع القضاء ونرفض المساس به



الاسدي: نقف مع القضاء ونرفض المساس به
2022/02/25 | 14:33 - المصدر: وكالة المعلومة
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-   المعلومة/بغداد..

أكد رئيس كتلة السند الوطني، أحمد الاسدي، وقوفه مع القضاء، معبرا عن رفضه لاي مساس به او التجاوز على مساحاته الدستورية.

وقال  الاسدي في تغريدة على “تويتر” اطلعت عليها  /المعلومة/ ان “القضاء جدار الصد وسور الحماية الدستوري للنظام والدولة، وباحترامه والالتزام بتنفيذ قرارته نستطيع ان نبني دولة قوية ونظاما يحترمه الشعب والعالم بأسره”.

[…]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الاسدي: نقف مع القضاء ونرفض المساس به) نشر أولاً على موقع (وكالة المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الاسدي: نقف مع القضاء ونرفض المساس به) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة المعلومة).



واصل القراءة على وكالة المعلومة


Sponsored Links