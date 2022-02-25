الازمة الأوكرانية وانعكاسها على سوق الطاقة العالمي

2022/02/25 | 14:34 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم: د.بلال الخليفة

ان روسيا هي المنتج الأكبر في العالم من

الغاز الطبيعي حيث تنتج سنويا 761 مليار

متر مكعب سنويا، اما المرتبة الثانية

لإنتاج الغاز هي الجمهورية الإسلامية

إيران وهي 250 مليار متر مكع

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