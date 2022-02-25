2022/02/25 | 14:34 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت محافظة الديوانية، اليوم الجمعة،

تعطيل الدوام الرسمي ليوم الأحد المقبل

بمناسبة ذكرى استشهاد الإمام الكاظم (ع).

وقال المركز الإعلامي لمحافظة

الديوانية في بيان، انه تقرر تعطيل

الدوام الرسمي ليوم ا

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (محافظة عراقية تعطل الدوام الرسمي يوم الأحد المقبل) نشر أولاً على موقع (وكالة نون) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (محافظة عراقية تعطل الدوام الرسمي يوم الأحد المقبل) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نون).