التحالف الدولي يسلم القوات الامنية عشرات الحواجز الدفاعية

2022/02/25 | 14:40 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ أعلنت القوات الاستشارية للتحالف الدولي، اليوم الجمعة، نقل عشرات المنصات من الحواجز الدفاعية ومئات من لفائف الأسلاك الشائكة إلى القوات العراقية.وذكر التحالف في بيان، ورد لوكالة ايرث نيوز، إنه “كجزء من مهمتنا لتقديم المشورة والمساعدة والتمكين، قمنا مؤخرًا بنقل عشرات المنصات من الحواجز الدفاعية ومئات من لفائف الأسلاك الشائكة إلى شركائنا في […]

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