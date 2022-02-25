الكرملين يعد بفرض عقوبات انتقامية على الغرب

2022/02/25 | 14:41 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

قال الكرملين ،اليوم الجمعة، إنّ روسيا ستفرض عقوبات انتقامية على الدول الغربية على أساس المعاملة بالمثل.

وقال دميتري بيسكوف المتحدث باسم الكرملين إن العقوبات ستسبب مشاكل لروسيا لكن يمكن احتواء تأثيرها، كما أنها قللت اعتماد موسكو على الواردات الأجنبية.

ورفض التعليق على المدة التي سيستغرقها الغزو الروسي لأوكرانيا، الذي أدى إلى فرض العقوبات، قائلا إنه ينبغي إحالة الأسئلة المتعلقة بوفيات المدنيين الأوكرانيين إلى الجيش.

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