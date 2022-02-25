لافروف: روسيا تريد “تحرير الأوكرانيين من القمع” ومستعدون لاجراء مفاوضات

2022/02/25 | 14:41 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف ،اليوم الجمعة، أن روسيا مستعدة لإجراء مفاوضات مع السلطات الأوكرانية ما إن “تلقي القوات المسلحة الأوكرانية سلاحها”.

وقال في مؤتمر صحافي غداة بدء الهجوم الروسي على أوكرانيا، “نحن مستعدّون لإجراء مفاوضات في أي وقت، ما إن تسمع القوات المسلحة الأوكرانية نداءنا وتلقي سلاحها”.

فيما أكد لافروف أن هدف العزو الروسي لأوكرانيا هو “تحرير” الأوكرانيين “من القمع”، ملمحًا إلى أن موسكو تنوي الإطاحة بالسلطة الأوكرانية الحالية.

واضاف لافروف أثناء لقاء مع مسؤولين انفصاليين موالين لروسيا في شرق أوكرانيا إن “الرئيس بوتين اتخذ القرار بشنّ هذه العملية العسكرية الخاصة لنزع سلاح أوكرانيا وتحريرها من النازية كي يتمكن الأوكرانيون، بعد تحريرهم من هذا القمع، من تقرير مصيرهم بحرية”.

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