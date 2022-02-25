2022/02/25 | 14:45 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#حسين_علوان_حسين لأسباب تاريخية و اجتماعية و سياسية معروفة ، تزخر كل البلدان الإسلامية – بل و حتى غير الاسلامية – بأعداد لا تحصى من المنتحلين للقب "السيد" أو "الشريف" بزعم انحدارهم من النسل الهاشمي لآل بيت النبي محمد ، أو الطالبيين .



وتشمل هذه الظاهرة كل البلدان التي يتواجد فيها المسلمون - من بلدان المغرب العربي إلى الصين عرضاً ، و من كازاخستان إلى ماليزيا و إندونيسيا بالطول .



و لقد تزايدت أعداد هؤلاء على مر القرو ......





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (هل يحل علم الجينات مشكلة المنتحلين للنسب الهاشمي ؟ - حسين علوان حسين) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (هل يحل علم الجينات مشكلة المنتحلين للنسب الهاشمي ؟ - حسين علوان حسين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحوار المتمدن).