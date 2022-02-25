2022/02/25 | 14:54 - المصدر: سكاي برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ...

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (التربية تعلن مواعيد الامتحانات العامة للمراحل الدراسية كافة "الدور الأول ونهاية الكورس الثاني" للعام الدراسي 2021 -2022) نشر أولاً على موقع (سكاي برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (التربية تعلن مواعيد الامتحانات العامة للمراحل الدراسية كافة "الدور الأول ونهاية الكورس الثاني" للعام الدراسي 2021 -2022) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (سكاي برس).