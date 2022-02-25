...والشرق الأوسط يترقب

2022/02/25 | 14:56 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دخان الغزو الروسي لأوكرانيا وصراخ المجتمعات، على امتداد الكرة الأرضية، من الارتفاع الجنوني لكلفة "السلّة الغذائية"، لن يحجبا الاهتمام بوصول المفاوضات الهادفة إلى إحياء الاتفاق النووي مع إيران إلى خواتيمها، إذ إنّ أيّاماً قليلة تفصل العالم عن جواب طهران النهائي الذي قد يكون، على الأغلب، إيجابياً.

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