حقوق الانسان: نسبة المتسولين الاجانب والعرب في ديالى يشكل 40%

2022/02/25 | 15:00 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- ديالىاعلنت مفوضية حقوق الانسان في ديالى، اليوم الجمعة، ارتفاع نسبة المتسولين من جنسيات اجنبية في المحافظة الى 40% من نسبة التسول في المحافظة.

وقال مدير مفوضية ديالى صلاح مهدي في حديث لـ(بغداد اليوم)، ان "المفوضية رصدت مؤخرا تنامي تدفق المتسولين من جنسيات اجنبية عدة على نحو باتت اعدادهم تصل الى 40% من حجم التسول في ديالى في نسبة هي الاعلى في تاريخ المحافظة على الاطلاق".

واضاف مهدي، ان "تدفق هذا العدد الكبير من المتسولين العرب والاجانب يثير الكثير من علامات الاستفهام عن كيفية دخولهم واقاماتهم بالإضافة الى ان وضعهم قد يستغل في مسارات امنية خطيرة خاصة وان افة الفقر والعوز تؤدي البعض الى الانحراف وسيطرة المغريات على عقله مع وضع امني استثنائي يضم الكثير من التحديات والمخاطر".

واشار الى ان" المتسولين وهم اشبه بفرق جوالة اصبحوا يعرفون مداخل المدن والقرى والطرق النسيمية وهذا وفق الاطار الامني يثير قلق لأننا امام اشخاص لايعرف اذا كان دخولهم للبلاد قانوني او لا".

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