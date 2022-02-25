حالات الانتحار … منظمة تكشف عن ارقام مرعبة في محافظة عراقية

2022/02/25 | 15:00 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- ديالىكشفت منظمة حقوقية، الثلاثاء، عن ارقام مرعبة عن حالات الانتحار في محافظة عراقية.وقال رئيس منظمة ديالى لحقوق الانسان طالب الخزرجي في حديث لـ( بغداد اليوم)،ان" منظمته رصدت خلال 2021 في ديالى 88 محاولة انتحار انتهى 54 منها بالوفاة في معدل مرتفع جدا لظاهرة بدات تثير قلقنا في السنوات الاخيرة".واضاف الخزرجي،ان" حالات الانتحار التي لم تؤدي الى الوفاة كانت 34 حالة جميعها لاناث وتمت من خلال تناول عقاقير طبية او الحرق مؤكدا بان ردهات الطوارى والحرق في مستشفى بعقوبة التعليمي بذلوا جهود استثنائية في انقاذ ارواحهم ويحتاجون الى دعم في اطار الدورات التطويرية وتمكينهم من من اعداد تقارير تفيد الباحثين".واشار الى ان" المنتحرين الذين لقوا حتفهم كان من بينهم 17 ذكور كان الطلق الناري هو السمة الغالبية في الانتحار اما وعدد من توفين بلغ 34 كانت وسيلة الانتحار الشنق والحرق لافتا الى ان من بينهم خادمة اوغندية شنقت نفسها في بعقوبة بعد ساعات من سماعها خبر وفاة والدتها".

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