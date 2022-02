"أعجوبة البحار" أكبر سفن العالم السياحية.. على متنها أطول منزلق بحري أيضًا

2022/02/25 | 15:04 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- استغرق بناء سفينة Wonder of the seas (أعجوبة البحار) التي يبلغ طولها 362 متر وترتفع 18 طبقة ثلاث سنوات، كي تكون أكبر باخرة سياحية تخوض عباب البحار في العالم..وها هي تنتظر ركابها للترحيب بهم.

