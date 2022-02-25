قرار مروري ’مفاجئ’.. منع ’مركبات 3 طن’ من دخول بغداد

2022/02/25 | 15:05 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

قررت مديرية المرور العام في العاصمة بغداد، اليوم الجمعة، منع دخول المركبات (3 طن) من دخول العاصمة، إلى إشعار آخر.

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وقالت المديرية في بيان تلقى "ناس" نسخة منه (25 شباط 2022)، أنه "حسب أمر وتوجيه السيد مدير المرور العام اللواء الحقوقي (طارق اسماعيل الربيعي) ، يمنع منعاً باتاً دخول المركبات الحمل من (٣) طن وأكثر، إلى مدينة بغداد (عدا المركبات التي تحمل مواد غذائية، ومركبات نقل المشتقات النفطية) حتى إشعار آخر ".

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