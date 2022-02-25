بالصور:حشد العتبات يمسك سيطرات التفتيش في الكاظمية

2022/02/25 | 15:05 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قالت فرقة العباس القتالية احدى

تشكيلات حشد العتبات المقدسة ان الفرقة

قامت بمسك سيطرات التفتيش في مدينة

الكاظمية المقدسة من المحور الغربي، في

إطار خطة إنجاح زيارة استشهاد الامام

الكاظم (ع).

ونقل بيان

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