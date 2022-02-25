المرور تقرر منع دخول مركبات الحمل للعاصمة إلى إشعار آخر

2022/02/25 | 15:21 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ألترا عراق ـ فريق التحرير

قررت مديرية المرور العامة، منع دخول مركبات الحمل إلى العاصمة بغداد وذلك بالتزامن مع طقوس زيارة الإمام الكاظم.

وقال بيان لمديرية المرور وتلقى "ألترا عراق"، نسخة منه، إنه "وحسب أمر وتوجيه مدير المرور العام اللواء الحقوقي طارق إسماعيل الربيعي يمنع منعًا باتًا دخول المركبات الحمل من ثلاثة أطنان وأكثر إلى مدينة بغداد".

وأشار البيان إلى أن "القرار يستثني المركبات التي تحمل مواد غذائية، ومركبات نقل المشتقات النفطية"، مبينًا أن "هذا القرار يستمر وحتى إشعار آخر" .

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