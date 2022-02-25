زيلينسكي يدعو الأوروبيين المتمرسين بالقتال للمشاركة في المعركة إلى جانب الأوكرانيين

2022/02/25 | 15:21 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

دعا الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي ،اليوم الجمعة، الأوروبيين المتمرسين بالقتال للمشاركة في المعركة إلى جانب الأوكرانيين لصدّ غزو الجيش الروسي.

وصرّح زيلينسكي “إذا كانت لديكم خبرة في القتال (…) يمكنكم المجيء إلى بلادنا للدفاع عن أوروبا”.

المصدر:AFP

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