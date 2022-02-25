البابا فرنسيس يعرب عن قلقه حيال الحرب في أوكرانيا

2022/02/25 | 15:21 - المصدر: قناة التغيير

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زار البابا فرنسيس صباح ،اليوم الجمعة، السفارة الروسية لدى الفاتيكان في روما، “للتعبير عن قلقه” حيال الحرب في أوكرانيا، وفق ما أعلن المكتب الإعلامي للكرسي الرسولي.

وأضاف أن الحبر الأعظم الذي كان قد دعا الأربعاء إلى “حماية العالم من جنون الحرب”، التقى السفير الروسي ألكسندر أفدييف وقد استغرقت زيارته للسفارة “أكثر من نصف ساعة بقليل”.

المصدر:AFP

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