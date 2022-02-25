إردوغان يتّهم الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي بعدم التحرّك في مواجهة الغزو الروسي لأوكرانيا

2022/02/25 | 15:21 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اتّهم الرئيس التركي رجب طيب إردوغان ،اليوم الجمعة، الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي، بعدم اتخاذ “خطوة حازمة” في مواجهة الغزو الروسي لأوكرانيا.

وقال إردوغان أمام الصحافة، “كان ينبغي على حلف شمال الأطلسي اتخاذ تدابير أكثر حزمًا، وأن أوروبا تفتقر إلى التصميم في نهجها وكل ما يفعلونه هو إعطاء نصائح لأوكرانيا”.

واختتم “تركيا عضو في حلف شمال الأطلسي”.

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