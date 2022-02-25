مقتل مدني إثر هجوم لداعش في الانبار

2022/02/25 | 15:24 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أفاد مصدر أمني، اليوم الجمعة، بمقتل مدني إثر هجوم شنته عصابات داعش في محافظة الانبار.

وقال المصدر لـ السومرية نيوز، إن "مسلحين من داعش هاجموا بالقرب من محطة تعبئة وقود طيبة 40كم شرق قضاء الرطبة بالرمي المباشر مستهدفين العجلات المدنية المارة على الخط الدولي السريع ونقاط المرابطة التابعة للجيش".

وأضاف المصدر أن "الهجوم أسفر عن مقتل مدني"، مشيرا الى انه "تم نقل جثته واجراء عملية تفتيش في المنطقة بحثا عن العناصر المهاجمة".

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