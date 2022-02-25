2022/02/25 | 15:25 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ اعلنت قيادة شرطة الديوانية، اليوم الجمعة، عن إلقاء القبض على ثلاثة متهمين بحيازة المخدرات في قضاء عفك.وذكرت القيادة في بيان، ورد لوكالة ايرث نيوز، إن “قوة من مركز شرطة عفك تمكنت من القاء القبض على ثلاثة متهمين يستقلون دراجة نارية بعد مطاردتهم في قضاء عفك حينما حاولوا الهرب لحظة وصول الأجهزة الأمنية”.[…]

ظهرت المقالة القبض على ثلاثة متهمين بحيازة المخدرات في الديوانية أولاً على ايرث نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (القبض على ثلاثة متهمين بحيازة المخدرات في الديوانية) نشر أولاً على موقع (ايرث نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (القبض على ثلاثة متهمين بحيازة المخدرات في الديوانية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (ايرث نيوز).