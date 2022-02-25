2022/02/25 | 15:27 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أبدى رئيس النظام السوري، بشار الأسد، تأييده للغزو الروسي لأوكرانيا، وذلك في اتصال هاتفي جمعه مع نظيره الروسي، فلاديمير بوتين، الجمعة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الأسد يؤيد بوتين في "غزو أوكرانيا".. ويتحدث عن "عدو واحد") نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الأسد يؤيد بوتين في "غزو أوكرانيا".. ويتحدث عن "عدو واحد") من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة).