الغاء جائزة روسيا الكبرى “للفورمولا 1” على خلفية غزو أوكرانيا

2022/02/25 | 15:27 - المصدر: قناة التغيير

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أعلن مروّج بطولة العالم للفورمولا “1” ،اليوم الجمعة، الغاء سباق جائزة روسيا الكبرى المقررة في سوتشي في 25 أيلول/سبتمبر المقبل، على خلفية غزو أوكرانيا.

وجاء في بيان تم نشره مساء الخميس ، “ناقشت الفورمولا واحد والاتحاد الدولي للسيارات فيا والفرق موقف رياضتنا، وتوصلنا إلى استنتاج، مع الأخذ في الاعتبار رأي جميع أصحاب المصلحة، أنه من المستحيل تنظيم جائزة روسيا الكبرى في ظل الوضع الحالي”.

المصدر: AFP

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