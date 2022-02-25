استنفار أمني كبير وسط العاصمة الأوكرانية كييف

2022/02/25 | 15:29 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

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تشهد العاصمة الأوكارنية كييف حالة استنفار أمني حيث مقر الحكومة والرئاسة.

وذكرت وسائل اعلام أن "شوارع وسط كييف فارغة وبعض المدنيين شوهدوا يحملون السلاح"، مشيرة الى أن "التلفزيون الأوكراني بدأ يقدم تعليمات للمواطنين بشأن كيفية صنع قنابل المولوتوف".

يأتي ذلك في وقت تقرر فيه الغاء جائزة روسيا الكبرى للفورمولا ـ 1 التي كانت مقررة في ايلول المقبل بسبب تطورات الأزمة الأوكرانية.

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