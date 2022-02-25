2022/02/25 | 15:30 - المصدر: المورد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قرار مروري مفاجئ.. منع مركبات 3 طن من دخول بغداد هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع المورد نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2022/02/25 | 15:30.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع المورد نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (قرار مروري مفاجئ.. منع مركبات 3 طن من دخول بغداد) نشر أولاً على موقع (المورد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (قرار مروري مفاجئ.. منع مركبات 3 طن من دخول بغداد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المورد نيوز).