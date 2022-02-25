وسائل إعلام: نقل الرئيس الأوكراني إلى ملجأ محصن

2022/02/25 | 15:31 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ صرح رئيس الوزراء الإيطالي ماريو دراغي، اليوم الجمعة، إن الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، لم يتصل به منذ ساعة ونصف، رغم وجود اتفاق على موعد المكالمة الهاتفية.جاءت تصريحات رئيس الوزراء الإيطالي، في الوقت الذي أقلعت فيه طائرة من مطار “جوليان” في كييف، رغم إغلاق الأجواء، وسماع إطلاق نار في كييف.هذا وأشارت شبكة […]

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