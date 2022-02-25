اقتحام بساتين 7 قرى محررة بديالى لتعقب اهداف داعشية

2022/02/25 | 15:31 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - ديالى

اكد مصدر امني في ديالى، اليوم الجمعة، بان قوات الشرطة اقتحمت بساتين 7 مناطق محررة شمال شرق المحافظة.

وقال المصدر في حديث لـ(بغداد اليوم)، ان "قوات امنية مشتركة اقتحمت من 3 محاور رئيسية بساتين مناطق( منطقة خمس جسور، الحمندلية ـ توكل ـ شاقراق ـ ولوش ـ الشماملة، جزيرة) والمناطق المحاذية لحوض نهر ديالى من جهة ناحية المنصورية (54كم شرق بعقوبة) لتعقب اهداف داعشية".

واضاف المصدر، ان "العملية والتي تقودها شرطة ديالى باشراف من قيادة العمليات تاتي لتامين محيط زراعي يمتد لاكثر من 30كم على ضفاف نهر ديالى لتفادي اي خروقات او هجمات ارهابية وتعزيز نقاط الانتشار الامني في 6 محاور امنية في ذات الوقت".

وتشن الاجهزة الامنية عمليات امنية متكررة في تعقب اهداف داعشية في مناطق عدة من ديالى خلال الاسابيع الماضية.

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