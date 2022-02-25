متى تسقط كييف أمام الجيش الروسي؟ مصدران يكشفان لـCNN تقديرات الاستخبارات الأمريكية

2022/02/25 | 15:35 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف مصدران مطلعان على أحدث المعلومات الاستخباراتية الأمريكية عن الغزو الروسي لأوكرانيا، في تصريحات لشبكة CNN، الخميس، أن مسؤولو الاستخبارات يعتقدون أن العاصمة كييف قد تقع تحت السيطرة الروسية في غضون أيام.

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