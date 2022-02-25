التعادل السلبي ينهي لقاء النجف واربيل في ممتاز الكرة

2022/02/25 | 15:35 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد … انهى التعادل السلبي من دون اهداف على مباراة النجف واربيل في دوري الكرة الممتاز.ولعب الفريقان على ملعب النجف لحساب مباريات الاسبوع الثالث والعشرين من البطولة وانحصر اللعب في وسط الملعب دون تشكيل اي خطورة، لتنتهي المواجهة كما بدأت من دون أهداف.وبهذا التعادل اصبح رصيد النجف 33 نقطة في المركز الثامن.[…]

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