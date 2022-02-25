بالوثائق.. بغداد تدرس حل معضلة تحرم ديالى من بناء 95% من مشروع المدارس الممولة بالقرض الصيني

2022/02/25 | 15:40 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ ديالى اكد النائب مضر الكروي، الجمعة، بان بغداد وافقت على دراسة حل معضلة تحرم ديالى من بناء 95% من المدارس الممولة باالقرض الصيني.وقال الكروي في حديث لـ/ المعلومة/،ان” ديالى تعاني من نقص حاد في ملف الابنية المدرسية بسبب الارهاب واستهدافه المتكررة لها في السنوات الماضية مؤكدا بان طرح بناء مشروع المدارس الحديثة بتمويل […]

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