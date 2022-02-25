الأسهم في سوق الأوراق المالية - مصطفى العبد الله الكفري

2022/02/25 | 15:45 - المصدر: الحوار المتمدن

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#مصطفى_العبد_الله_الكفري تعمل سوق الأوراق المالية كمرآة للاقتصاد الوطني (في غالب الأحيان) وذلك من خلال تفاعل قوى العرض والطلب في السوق وتأثر هذه القوى بالوضع الاقتصادي العامسوق الأوراق المالية " Stock Exchange Market ": هي سوق لكنها تختلف عن غيرها من الأسواق، حيث لا يتم فيها تداول البضائع والمنتجات، بل تعرض بيانات عن أسعار الأسهم والسندات.



وتعرف سوق الأوراق المالية بالبورصة أو (المصفق بالسوق المقفلة)، والبورصة سوق خاد ......





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